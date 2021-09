Silva e Luna rebate Bolsonaro e culpa governo pela alta na gasolina: "tudo que excede R$ 2 não é responsabilidade da Petrobras"

"Entendemos que isso [aumento de preços] está com o governo, Ministério de Minas e Energia, [Ministério da] Economia e com a Casa Civil", rebateu o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna edit

247 - O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, afirmou que a Petrobras é responsável por apenas R$ 2 na composição do preço da gasolina, após Jair Bolsonaro ter criticado o aumento nos preços do combustível. O preço médio da gasolina nos postos do Brasil avançou pela oitava semana consecutiva e permanece acima da marca de 6 reais por litro, conforme pesquisa publicada nesta sexta-feira (24) pela ANP.

Silva e Luna defendeu que "tudo que excede R$ 2 não é responsabilidade da Petrobras". "Temos presença e acompanhamento em diversos órgãos. Isso nos dá um conforto para saber que a Petrobras tem uma governança muito robusta", reforçou.

O presidente da estatal atribuiu o aumento no preço da gasolina ao governo federal: "Entendemos que isso [aumento de preços] está com o governo, Ministério de Minas e Energia, [Ministério da] Economia e com a Casa Civil". (Com informações do G1).

