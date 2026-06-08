Sinal-DF vê riscos em emenda que leva o Pix para a Constituição

247 - O Sinal-DF, sindicato que representa servidores do Banco Central, divulgou nesta segunda-feira (8) uma nota em que faz duras críticas à inclusão do Pix na PEC 65/2023, que amplia a autonomia do Banco Central, e considera inadequada a tentativa de constitucionalizar o sistema de pagamentos instantâneos.

O texto, que pode ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira (10), recebeu uma emenda do relator, senador Plínio Valério (PSDB-AM), destinada a inserir uma proteção constitucional ao Pix. Segundo o parlamentar, a medida ganha importância diante das pressões dos Estados Unidos sobre o sistema financeiro brasileiro e das ameaças de novas tarifas contra o país.

Na avaliação do Sinal-DF, porém, a Constituição não deve ser utilizada para eternizar ferramentas tecnológicas específicas. A entidade argumenta que o Pix é um instrumento sujeito à rápida evolução tecnológica, podendo ser aperfeiçoado ou até substituído por sistemas mais avançados no futuro.

Por isso, o Sinal-DF sustenta que sua inclusão na Constituição criaria um "anacronismo normativo", tornando mais difícil adaptar a infraestrutura de pagamentos do país às transformações tecnológicas e exigindo mudanças constitucionais para atualizar mecanismos que hoje podem ser regulados por normas infraconstitucionais.

A nota também critica a própria PEC 65/2023 por ampliar a autonomia financeira e orçamentária do Banco Central sem mecanismos equivalentes de controle democrático.

Para o sindicato, a proteção da soberania digital brasileira e de instrumentos estratégicos como o Pix não depende de sua constitucionalização, mas de instituições fortes. Diante disso, a entidade defende que o Senado rejeite a proposta, argumentando que a medida pode engessar a capacidade de inovação do país sem oferecer uma proteção efetiva contra eventuais pressões externas.

Leia a íntegra da nota:

A Ilusão da Blindagem Digital: Por que a Constitucionalização do Pix na PEC 65/2023 é Inadequada e Inócua

A Salvaguarda Constituinte e a Responsabilidade do Congresso Nacional. A estabilidade institucional de uma nação pressupõe que a sua Carta Magna resguarde garantias fundamentais e diretrizes estruturais de longo prazo. No cenário contemporâneo brasileiro, o Congresso Nacional assume um papel de centralidade ímpar como guardião da higidez democrática, cabendo-lhe a delicada tarefa de filtrar propostas que, sob o manto da modernização, possam desestruturar o Estado indutor e soberano. É sob essa perspectiva de responsabilidade fiscal e republicana que o Parlamento é chamado a analisar e rejeitar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 65 de 2023. Ao cravar o Pix e a autonomia financeira do Banco Central do Brasil (BCB) no texto constitucional, a proposta instrumentaliza a rigidez da Carta de 1988 para blindar interesses de mercado e subtrair do controle democrático as ferramentas de soberania econômica do país. Longe de ser uma evolução natural, o projeto avança para além da autonomia financeira e orçamentária, gerando distorções que fragilizam o desenho institucional do Estado.

O Ineditismo Internacional e o Desmonte do Controle Social. Os defensores da proposta argumentam que a PEC nº 65/2023 alinha o Brasil às melhores práticas internacionais. Contudo, conforme robustamente apontado no manifesto subscrito por renomados economistas brasileiros — como os ex-ministros e formuladores de política econômica Luiz Carlos Bresser-Pereira e Luiz Gonzaga Belluzzo —, essa justificativa carece de lastro real. Os especialistas alertam categoricamente: “Nenhum dos principais bancos centrais do mundo possui a combinação de autonomia financeira, isenção orçamentária e blindagem parlamentar que a PEC pretende criar.” O exame das maiores autoridades monetárias globais — incluindo o Federal Reserve (EUA), o Banco da Inglaterra, o Banco Central Europeu e o Banco do Japão — revela que nenhum deles opera em um vácuo de controle social e parlamentar. A proposta em tramitação no Senado Federal desfigura os mecanismos de fiscalização e responsabilização hoje previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA). Ao retirar o BCB da LOA e enfraquecer a jurisdição do Tribunal de Contas da União (TCU), a PEC reduz drasticamente a capacidade de supervisão efetiva da sociedade sobre decisões com profundo impacto macroeconômico.

O Anacronismo Normativo e o Caso Pix. O primeiro vício técnico evidente do texto reside na tentativa de perenizar um produto tecnológico específico na norma de ápice do ordenamento jurídico. A tecnologia evolui de forma exponencial e disruptiva. O Pix, instituído por resolução infralegal em 2020, representa o estado da arte atual dos pagamentos de varejo. Todavia, engessar suas diretrizes operacionais no texto constitucional ignora que novas arquiteturas de finanças descentralizadas e protocolos de liquidez programável poderão torná-lo obsoleto em poucos anos. Constitucionalizar uma ferramenta tecnológica específica cria um anacronismo normativo, forçando o país a recorrer a complexas reformas constitucionais apenas para adaptar ou substituir um sistema que deveria ser gerido com a flexibilidade da esfera infralegal.

A "Porta Giratória" e a Captura Regulatória. O Banco Central deve estar permanentemente alinhado à transparência e aos objetivos constitucionais do país. Contudo, a PEC abre espaço para uma grave desestruturação de seu quadro funcional. A prerrogativa de criar e extinguir cargos por ato próprio atende a um objetivo já explicitado

pela liderança da instituição de atrair quadros do setor privado sem a realização de concurso público. Essa flexibilização pavimenta o caminho para o fenômeno da "porta giratória", em que agentes do mercado financeiro transitam livremente para o interior do órgão fiscalizador. Um BC orçamentariamente autônomo e desvinculado da supervisão parlamentar torna-se estruturalmente vulnerável à pressão do setor que regula. Abre-se a brecha para a definição clássica de um regulador capturado: uma instituição concebida para servir ao público, mas cujos incentivos institucionais e de pessoal passam a gravitar sistematicamente em torno dos interesses das entidades reguladas. Essa vulnerabilidade é acentuada pelo conflito de incentivos financeiros introduzido pela PEC. Ao permitir que o BCB retenha os recursos da senhoriagem (receita da criação de moeda), a instituição passaria a se beneficiar diretamente de condições macroeconômicas de juros elevados para inflar seu próprio orçamento, colidindo com o interesse público de redução do custo de capital no país.

Desafios de Governança: O Caso Drex e a Gestão Tecnológica. O argumento de que o Banco Central enfrenta severas limitações de recursos para operar e inovar ganha novas nuances quando contraposto ao desenvolvimento de seus projetos tecnológicos de ponta. O processo de implementação do Drex (o Real Digital) surge como um caso relevante para essa discussão. Longe de indicar uma paralisia por escassez orçamentária, o ritmo atual do projeto parece refletir, na verdade, os complexos desafios de governança e escolhas estratégicas iniciados em gestões anteriores. Esse período coincidiu com uma rápida abertura de mercado para fintechs e novas instituições financeiras, o que ampliou as exigências de supervisão e segurança do sistema. No âmbito do Drex, observou-se um descompasso entre as diretrizes de desenho propostas pela liderança e as avaliações de viabilidade da equipe técnica. Relatos sobre o ecossistema de testes sugerem que a definição de parâmetros arquiteturais complexos acabou por desacelerar o cronograma de homologação e a execução de testes de vulnerabilidade estruturais. Assim, o estágio atual do Drex evidencia um debate mais profundo sobre métodos de gestão e consistência técnica de parâmetros, relativizando a premissa de que os obstáculos decorrem prioritariamente de restrições no Orçamento Geral da União.

Conclusão: O Papel Fundamental do Senado Federal. A governança de uma autoridade monetária exige que ela sirva ao desenvolvimento autônomo do país, à preservação de suas ferramentas de inclusão digital e à salvaguarda dos interesses do povo brasileiro. As soluções orçamentárias e de pessoal para o Banco Central passam longe da PEC 65/2023, podem ser resolvidas por legislação infraconstitucional, assegurando o enquadramento das carreiras da instituição como típicas de Estado e de nível superior para ingresso, sem expor o país, inclusive, a possibilidade de sanções internacionais. Diante dos riscos de desfiguração do controle democrático, cabe ao Senado Federal atuar como o filtro definitivo de preservação da soberania nacional. Rejeitar a PEC nº 65/2023 é um ato de responsabilidade com a estabilidade fiscal, com a transparência pública e com a proteção das instituições do Estado contra a captura privada.

SINAL-DF