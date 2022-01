Sob Bolsonaro e Guedes, Brasil já tem 12 milhões de jovens que nem trabalham nem estudam

Apoie o 247

247 – Nunca foi tão grande no Brasil o grupo de jovens que nem trabalham, nem estudam, um segmento classificado pelos sociólogos como nem-nem. Eles já são 12 milhões e representam 30% do contingente de pessoas maiores de idade até 29 anos. É um grupo bem superior aos 25% de jovens que estavam nesta condição em 2012, o que representava 10 milhões de pessoas. Ana Tereza Pires, da consultora IDados, que levantou as informações, diz que há um número crescente de estudantes que se formam e não conseguem ser absorvidos pelo mercado de trabalho, segundo reportagem publicada pela jornalista Renée Pereira, no Estado de S. Paulo.

Diante deste quadro de desencanto, o Partido dos Trabalhadores fará uma campanha voltada para os jovens de 16 a 18 anos , que já estarão aptos a votar e não conheceram diretamente os benefícios dos governos Lula, porque ainda eram crianças.

