Sócio de André Esteves no BTG, Mansueto diz: “com calma, conseguiremos privatizar a Petrobrás”

Mansueto Almeida



“Com calma, vamos conseguir privatizar a Petrobras”



Ele é:



1. Um dos criadores do Teto dos Gastos



2.Saiu do governo e foi para o BTG Pactual



3. Aliado do Guedes na destruição do país



4. Uma síntese do projeto de destruição do país.https://t.co/JcvoaAYJX8

