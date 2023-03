Taxação de jogos on-line deve arrecadar entre R$ 2 bi e R$ 6 bi, diz Haddad

Apoie o 247

ICL

247 — A regulamentação dos jogos on-line , que cobrará impostos do setor, deve gerar arrecadação entre R$ 2 bilhões e R$ 6 bilhões para o governo, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao Uol. Conforme a pasta, o montante compensará a perda de arrecadação oriunda do aumento do teto de isenção do imposto de renda, disse Haddad.

“Como não estão convergindo, não posso usar um número tão amplo. Entre R$ 2 bilhões e R$ 6 bilhões é muita coisa, a diferença de estimativa está dando isso. Vamos gastar mais uma semana pesquisando”, afirmou Fernando Haddad. “É uma estimativa sobre um setor que nunca foi tributado. E um setor clandestino. Preciso de um número melhor”, destacou.

Segundo ele, o projeto de regulamentação tem o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e será enviado pela Fazenda para a Casa Civil ainda em março.

Ainda não estão definidos os detalhes sobre quais apostas virtuais serão taxadas, visto que o ministério ainda está mapeando os tipos de site que oferecem maior risco de sonegação. A medida deve alcançar empresas de cassino on-line.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.