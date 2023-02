Tebet diz que reforma tributária deve levar ao menos seis meses

Apoie o 247

247 - A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira (2), após reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que a discussão sobre a reforma tributária, uma das prioridades do governo Lula, se prolongará pelo menos até agosto deste ano.

"A reforma tributária é um processo que começa agora, mas a gente está, mais ou menos, definindo alguma coisa em torno de seis meses. Não dá para falar em uma reforma tributária em menos [tempo] que isso", disse Tebet, segundo a Folha de S. Paulo.

Tebet defendeu "dar o tempo" necessário para que o governo conheça o novo Legislativo. Ela acredita haver "boa vontade" por parte do Congresso.

"E ela vai caminhar porque tem boa vontade do Congresso, do presidente Lira, do presidente Pacheco. É uma determinação do presidente Lula para que a equipe econômica possa avançar e se colocar à disposição do Congresso para avançar nessa pauta", disse.

Já o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), deu uma previsão mais larga. Nesta quinta-feira, ele estimou que a reforma tributária pode ser aprovada até o final de 2023.

