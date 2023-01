Haddad: reforma tributária irá reduzir impostos sobre a indústria

Apoie o 247

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (31) que o projeto de reforma tributária irá prever a redução de impostos incidentes sobre a indústria.

"A reforma tributária prevê a redução de impostos para a indústria. Hoje não tivemos nenhuma discussão a mais sobre isso", disse Haddad a jornalistas na saída de um evento na Federação Brasileira de Bancos (Febraban), ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB).

Na segunda-feira (30), em reunião com membros da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Haddad disse que um dos focos da pasta é a reforma tributária após a retomada das atividades do Congresso.

No encontro, o presidente da Fiesp, Josué Gomes, pediu que o governo reveja imediatamente a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Segundo Gomes, menos impostos vão ajudar no crescimento e na geração de empregos.

