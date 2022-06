'Tentativa de enfraquecer a Petrobras para dizer que é preciso privatizá-la', diz Pimentel sobre preço dos combustíveis

Apoie o 247

247 - O ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT) falou sobre a atual crise envolvendo a Petrobras e a política de preços atrelados ao mercado internacional, a qual considera um "erro", em vídeo publicado na manhã deste sábado (18).

Segundo o economista, os membros do governo de Jair Bolsonaro (PL) "estão tentando desvincular o governo federal da política de preços absurda praticada pela Petrobras." Pimentel afirma que a atual política da estatal "não tem a menor lógica e pode ser alterada por decisão do governo. A União é majoritária na Petrobras, mas agora fingem que o governo não tem nada a ver com isso, que a culpa é da empresa."

O ex-governador acredita que, por trás de tal situação envolvendo a estatal, possa haver "uma tentativa de enfraquecer a principal petroleira do Brasil e do mundo para mais para frente falar que temos que privatizá-la."

"Para evitar a perda do patrimônio nacional constituído pela Petrobras, é votar em Lula, para mudar a política de preços e garantir que o petróleo produzido no Brasil seja vendido a preços acessíveis para nossa economia e nosso povo", concluiu.

