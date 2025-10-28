Tesouro Direto registra recorde de investidores ativos em setembro

247 – Em setembro, o Tesouro Direto alcançou marcas expressivas tanto em volume financeiro quanto em número de investidores. Segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira (28), os investimentos no programa somaram R$ 6,86 bilhões, resultado de 927.119 operações realizadas no mês. Os resgates totalizaram R$ 3,34 bilhões, gerando uma emissão líquida de R$ 3,52 bilhões.

O Tesouro Selic manteve a liderança entre os títulos mais procurados, concentrando 51,8% das vendas, ou R$ 3,6 bilhões. Em seguida vieram os títulos indexados à inflação, como o Tesouro IPCA+, Tesouro RendA+ e Tesouro Educa+, que juntos somaram R$ 2,6 bilhões (38,1% do total). Já os títulos prefixados responderam por 10,1% das vendas, totalizando R$ 689,7 milhões.

Os novos papéis do programa, o Tesouro RendA+ e o Tesouro Educa+, tiveram destaque, movimentando R$ 763 milhões e R$ 111,4 milhões, respectivamente — 12,7% do total das vendas.

Mais da metade das operações — 57,5% — foram de até R$ 1 mil, demonstrando a ampliação da participação de pequenos investidores. O valor médio por aplicação ficou em R$ 7.398,45, evidenciando o interesse crescente da população em investir de forma direta em títulos públicos.

Estoque e perfil de vencimento

O estoque total do Tesouro Direto atingiu R$ 195,3 bilhões em setembro, alta de 2,7% em relação a agosto e de 36,5% frente ao mesmo mês de 2024. Os títulos indexados à inflação seguem como maioria, representando 50,8% do total, seguidos pelos papéis atrelados à Selic (36,6%) e pelos prefixados (12,5%).

O perfil de vencimento mostra concentração em prazos mais longos: 39,1% das vendas foram de títulos com vencimento entre 5 e 10 anos, enquanto 23,9% superam os 10 anos e 37% vencem entre 1 e 5 anos.

Recorde histórico de investidores

O programa bateu um recorde histórico de investidores ativos, alcançando 3.209.831 pessoas — um aumento de 60.424 em apenas um mês e de 20,4% em 12 meses. Já o total de investidores cadastrados chegou a 33,5 milhões, crescimento de 12,1% em relação a setembro de 2024.

O balanço completo do Tesouro Direto pode ser consultado no portal Tesouro Transparente.