Trabalhadores já solicitaram R$ 3,88 bilhões do FGTS para quitar dívidas no Desenrola 2.0

247 - Milhões de trabalhadores brasileiros já aderiram ao Desenrola 2.0 para utilizar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na quitação de dívidas. Segundo dados do Ministério do Trabalho, os pedidos encaminhados até o momento somam R$ 3,88 bilhões, evidenciando a forte procura pela nova modalidade de renegociação de débitos.

O prazo para solicitação foi aberto em 25 de maio. A iniciativa permite que trabalhadores utilizem parte do saldo disponível no FGTS para reduzir ou quitar dívidas bancárias em condições mais vantajosas.

Apesar do elevado volume de solicitações, os pedidos ainda estão passando por análise da Caixa Econômica Federal. Até 12 de junho, o governo havia aprovado a liberação de R$ 10 milhões, distribuídos em 17,1 mil operações. Os recursos aprovados serão transferidos às instituições financeiras credoras em 25 de junho.

De acordo com as regras do programa, o trabalhador pode utilizar até 20% do saldo disponível em sua conta do FGTS ou até R$ 1 mil — prevalecendo o valor mais alto — para amortizar débitos. A expectativa do governo é liberar até R$ 8,2 bilhões por meio da iniciativa.

Os dados também mostram que a maior parte dos interessados pertence ao grupo de trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário. Entre aqueles que solicitaram a utilização do FGTS para pagamento de dívidas, 94,3% são optantes dessa modalidade. Além disso, 86,9% possuem contratos ativos de antecipação do saque-aniversário.

Como funciona a utilização do FGTS para quitar dívidas

O processo começa com a consulta do saldo disponível do FGTS pelo trabalhador. Em seguida, ele autoriza a instituição financeira credora a acessar as informações necessárias para viabilizar a negociação.

Após essa etapa, o cliente negocia diretamente com o banco as condições para abatimento da dívida, incluindo eventuais descontos. As instituições financeiras têm prazo estimado de até 30 dias para formalizar os contratos e registrar os dados nos sistemas da Caixa Econômica Federal.

Concluída a validação das informações, a Caixa realiza a transferência dos recursos diretamente para o banco credor, garantindo que o dinheiro seja efetivamente utilizado para a quitação ou redução do débito.

Quais dívidas podem ser renegociadas

O Desenrola 2.0 contempla dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam em atraso entre 90 dias e dois anos. Estão incluídos débitos relacionados a cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, conhecido como Crédito Direto ao Consumidor (CDC).

As condições oferecidas pelo programa preveem juros limitados a 1,99% ao mês e descontos que podem variar entre 30% e 90% sobre o valor principal da dívida. O percentual de abatimento depende da modalidade de crédito e do prazo negociado.