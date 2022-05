Tragédia econômica explica favoritismo de Lula, aponta diretor da Quaest

Segundo pesquisa Quaest, 50% dos eleitores acreditam que a economia é o principal problema do país edit

247 - O favoritismo de Lula nas eleições presidenciais, assim como sua estabilidade nas pesquisas, se deve à "relevância da economia real na vida do cidadão", afirmou o diretor Quaest, Felipe Nunes.

Segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, que mostra Lula com chances de vencer no primeiro turno em um cenário de estabilidade, 50% dos eleitores acreditam que a economia é o principal problema do país, enquanto 13% apontam para a pandemia/saúde, 11% para questões sociais e 9% para a corrupção.

Entre os que se preocupam com a economia, combater a inflação é prioridade. Segundo Nunes, o protagonismo da inflação é "preditor de eleição de mudança", o que favorece Lula.

"Entre os 50% preocupados com a economia, 18% dizem que é a inflação o principal problema do país e 13% o desemprego. Em set/21, apenas 6% diziam espontaneamente que a inflação era o principal problema", disse ele, no Twitter.

"Não por acaso, 58% dos brasileiros acham que Bolsonaro não merece um segundo mandato como presidente, enquanto 53% acham que Lula merece voltar a ocupar o Executivo federal", disse.

2/ O favoritismo de Lula continua sendo explicado pela relevância da economia real na vida do cidadão. Para 50%, a economia é o principal problema enfrentado pelo país hoje. 'É a economia, estúpido!' pic.twitter.com/Pl3Qzgarw8 — Felipe Nunes, PhD (@felipnunes) May 11, 2022

