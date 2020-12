“Tratar Moro como herói é tratar traidores, como Calabar e Joaquim Silvério, como heróis”, diz Paulo Nogueira Batista Júnior

247 - O economista Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi representante do Brasil no FMI e vice-presidente do banco dos BRICs, compara o ex-juiz Sérgio Moro, que será sócio de uma empresa que irá administrar a recuperação judicial da Odebrecht e da OAS, aos grandes traidores da história brasileira como Calabar e Joaquim Silvério dos Reis. “Tratar Moro como herói é tratar Calabar e Joaquim Silvério como heróis”, diz ele.

O economista também afirma que Moro é um típico representante da elite vira-latas, que submete o Brasil a interesses internacionais. Ele também lembra que há diversos escândalos de corrupção nos Estados Unidos e nos modelos de compliance adotados por grandes corporações.

Inscreva-se na TV 247 e confira a fala de Paulo Nogueira:





O conhecimento liberta. Saiba mais