Vamos evitar privatização dos Correios, Eletrobras e Banco do Brasil e recuperar a Petrobrás, diz Lula

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (5), que, se for eleito, tentará evitar as privatizações da Eletrobras, dos Correios e do Banco do Brasil.

"Nós vamos brigar, vamos tentar evitar que os Correios sejam privatizados, vamos evitar que a Eletrobras seja privatizada, que o Banco do Brasil seja privatizado. Vamos recuperar a Petrobras para o povo brasileiro", disse Lula.

Em seu discurso, Lula também criticou Jair Bolsonaro (PL). "Ele fica causando terror, ele fica mentindo sete vezes por dia através de fake news. O povo é soberano e o Bolsonaro fica colocando medo nas pessoas", afirmou.

O ex-presidente também falou sobre a necessidade de implementação de algumas medidas na área econômica, como aumento real do salário mínimo e diminuição da inflação.

Ocupação

A Vila Soma, na periferia de Sumaré, fica a cerca de 120 quilômetros de São Paulo, e é uma ocupação construída com auxílio de dinheiro federal disponibilizado pelo governo Dilma Rousseff (PT).

Outras lideranças estavam presentes no evento como, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP); o ex-deputado Jilmar Tatto (PT-SP), coordenador de comunicação do PT, e o ex-ministro Aloízio Mercadante (PT), um dos coordenadores da campanha.

