"Vou votar em Lula sem condição e com convicção", diz Armínio Fraga a empresários

247 - O empresário Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, declarou nesta segunda-feira (17) voto no candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Jair Bolsonaro (PL). "Vou votar sem condição e com convicção", disse o economista em uma conversa com empresários, profissionais do mercado financeiro e eleitores indecisos em São Paulo.

A candidata derrotada na eleição presidencial deste ano Simone Tebet (MDB-MS) e a deputada federal eleita por São Paulo Marina Silva (Rede) também marcaram presença no encontro. Segundo a parlamentar, o encontro é em "defesa da democracia, do desenvolvimento sustentável e em apoio ao presidente (Lula)".

No Twitter, a senadora Simone Tebet afirmou que "o Brasil não aguenta mais Bolsonaro". "Agora podemos mudar, por isso estou com Lula. Apesar das diferenças, o que nos une é muito maior: a democracia e o futuro do nosso país. No dia 30, vote 13".

A pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda, mostrou o ex-presidente Lula na frente de Bolsonaro na disputa pelo segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. De acordo com os números, Lula conseguiu oito pontos percentuais de vantagem para o ocupante do Planalto entre os eleitores de periferia. As estatísticas apontaram que Bolsonaro tem 46% de rejeição.

