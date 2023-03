Wall St recua após fala de Powell fomentar temores por mais altas de juros

Apoie o 247

Reuters - Os principais índices de ações de Wall Street caíam nesta terça-feira, com o depoimento do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ao Congresso dos Estados Unidos sugerindo um caminho de política monetária mais agressivo na maior economia do mundo.

O Fed deve precisar elevar os juros mais do que o esperado em resposta aos recentes dados econômicos fortes e está preparado para avançar em "passos maiores" se a "totalidade" das informações recebidas sugerir medidas mais duras para controlar a inflação, disse Powell, aos parlamentares nesta terça-feira.

Os comentários foram os primeiros do titular do banco central norte-americano desde que a inflação saltou de forma inesperada em janeiro e o governo dos EUA informou uma forte abertura de postos de trabalho naquele mês.

Os operadores aumentavam drasticamente suas apostas de uma alta de 50 pontos-base em março, com os investidores vendo uma chance de quase 40% de tal movimento, contra 23% antes dos comentários.

Às 13:02 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 0,91%, a 4.011,47 pontos, enquanto o Dow Jones caía 0,79%, a 33.168,01 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,74%, a 11.589,30 pontos.

