Weintraub ganhará cinco vezes mais no Banco Mundial

O salário de um ministro de Estado no Brasil é de R$ 23.349. No Banco Mundial, Abraham Weintraub deve ganhar algo em torno de R$ 115.922 por mês edit

247 - Demitido do Ministério da Educação, Abraham Weintraub está a caminho de um cargo no Banco Mundial, o que multiplicaria seu salário atual em cinco vezes. Com informações de Guilherme Amado, da Época.

O salário de um ministro de Estado no Brasil é de R$ 30.934. Subtraindo os impostos, o valor cai para R$ 23.349 líquidos.

Como diretor executivo do banco, Weintraub receberá por ano US$ 258,570, ou US$ 21.547 por mês.

Com o dólar a R$ 5,38, o salário do ex-ministro ficará em torno de R$ 115.922 mensais.

Portanto, os ganhos de Abraham Weintraub serão quintuplicados.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.