Wellington Dias: pagamento adicional de R$ 150 do Bolsa Família a crianças pode demorar até três meses para começar

247 - O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou nesta quinta-feira (5) que o governo só deve começar a pagar em 90 dias o acréscimo de R$ 150 do 'Bolsa Família' para crianças até 6 anos de idade, alegando ser necessário primeiro fazer uma revisão no Cadastro Único, o CadÚnico, antes de iniciar o pagamento do benefício.

"A atualização (do CadÚnico) é essencial inclusive para que a gente com segurança possa trabalhar esse acréscimo dos R$ 150 por criança. Eu preciso ter um sinal técnico de que temos segurança para eficiência (no pagamento)", disse o ministro, segundo O Globo.

Dias garantiu que a equipe do governo Lula está buscando alternativas para encurtar o prazo. "Estamos trabalhando inicialmente numa perspectiva de 90 dias, mas estamos agora com as nossas equipes técnicas debruçadas nas alternativas exatamente para trabalhar o menor prazo possível. Fazer com que tenhamos um Cadastro com segurança e eficiência, para chegar aos benefícios a quem de direito e é claro desligar quem não tiver preenchido os requisitos".

Na segunda-feira (2), Dias já havia informado que iria propor uma reformulação do Auxílio Brasil (o programa ainda não foi rebatizado) e uma atualização do Cadastro Único, evitando usar o termo 'pente fino' para descrever as ações

