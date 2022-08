"Zona Franca de Manaus é patrimônio de desenvolvimento do Norte do país", diz Lula

Ex-presidente também falou em criar vagas de emprego formal por meio de obras públicas: "o Minha Casa, Minha Vida vamos retomar, o Luz para Todos, as cisternas, as obras do PAC" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em viagem a Manaus (AM) nesta quarta-feira (31), o ex-presidente Lula (PT) afirmou considerar a Zona Franca da capital amazonense "um patrimônio do desenvolvimento da região Norte do país".

Ele lembrou que quando esteve no governo, renovou a Zona Franca por 10 anos. Sua sucessora, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), renovou por mais 50.

>>> 'Credibilidade eu tenho e estabilidade eu já garanti', diz Lula, que promete negociar dívidas das famílias brasileiras

"Ela precisa continuar gerando emprego, gerando renda e oportunidade para todos", declarou o petista. "A Zona Franca vai ficar preservada, tem estabilidade durante muito tempo".

Lula também falou sobre o mercado informal de trabalho e a necessidade de uma nova regulamentação. "Esse é o grave problema do Brasil. Temos muita gente trabalhando na informalidade e as pessoas acham que isso é emprego. Isso não é emprego. [Em] emprego as pessoas têm que ter registro em carteira [de trabalho], direito a férias, direito a descanso remunerado, um sistema de seguridade social".

"Nós vamos retomar, primeiro, obras da construção civil. Por exemplo, o Minha Casa, Minha Vida nós vamos retomar, o Luz para Todos, as cisternas, as obras do PAC. O Estado vai ter que ter competência de colocar dinheiro para incentivar o empresário a colocar dinheiro. Nós já fizemos isso uma vez, em 2003, e nós vamos fazer com mais rapidez agora porque a situação do povo está muito pior", complementou.

Lula ainda criticou Jair Bolsonaro (PL) e sua declaração de que é exagero falar em pessoas passando fome no país. "O presidente, com a maior cara de pau, diz que não tem tanta gente passando fome. Não tem na casa dele, porque esconde até o cartão corporativo. [ele] decretou sigilo sobre o cartão corporativo para o povo não saber quanto ele gasta. Mas o povo está passando necessidade. Mesmo o povo que está fazendo bico está ganhando muito aquém daquilo que precisa ganhar. Então recuperar o desenvolvimento do país e gerar emprego vai ser prioridade nossa".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.