MC Hariel lança versão de clássico do Charlie Brown Jr. em projeto que une música e empreendedorismo

247 - O rapper MC Hariel apresentou sua releitura de “Dias de Luta, Dias de Glória”, um dos maiores sucessos do Charlie Brown Jr., em uma iniciativa que conecta música, empreendedorismo e histórias de superação. O lançamento faz parte do projeto Nosso Canto, promovido pelo Sebrae em parceria com a agência Nova, e chega às plataformas digitais pela Warner Music Brasil.

As informações foram divulgadas originalmente pela Agência Sebrae de Notícias (ASN). O projeto reúne artistas de diferentes gerações e estilos musicais para reinterpretar canções brasileiras que abordam temas como perseverança, resiliência e determinação, valores frequentemente associados à trajetória de empreendedores em todo o país.

A escolha da música tem forte ligação com a história pessoal e artística de MC Hariel. Conhecido por transformar vivências, desafios e conquistas em temas centrais de suas composições, o cantor encontrou na obra eternizada por Chorão uma mensagem alinhada à sua própria trajetória de vida e ascensão profissional.

Hariel destaca identificação com a mensagem da canção

Ao comentar sua participação no projeto, o artista ressaltou a importância da música em sua caminhada pessoal e profissional.

“Dias de Luta, Dias de Glória” é uma música que sempre fez muito sentido para mim, porque fala sobre perseverança e continuar acreditando mesmo quando o caminho é difícil. Acho que essa mensagem conversa muito com a realidade de quem empreende no Brasil e também com a minha própria história. Poder dar minha voz a essa canção dentro de um projeto que valoriza trajetórias reais de superação torna tudo ainda mais especial”, afirma MC Hariel.

O projeto Nosso Canto nasceu a partir de uma escuta realizada com seguidores do Sebrae. A proposta foi aproximar dois elementos profundamente presentes no cotidiano dos brasileiros: a música e o empreendedorismo. A iniciativa utiliza canções já consagradas pelo público para dar visibilidade a histórias reais de pequenos empreendedores atendidos pela instituição.

Além das releituras musicais, cada lançamento é acompanhado por uma produção audiovisual inspirada em personagens reais. No caso de “Dias de Luta, Dias de Glória”, o videoclipe foi programado para estrear nos canais oficiais do projeto, reforçando a conexão entre a música e as trajetórias retratadas.

Música como ferramenta para contar histórias de empreendedores

Para o presidente do Sebrae Nacional, Rodrigo Soares, a iniciativa busca valorizar experiências de brasileiros que enfrentam desafios diariamente para manter seus negócios e transformar suas realidades.

“A música tem o poder de contar a história do Brasil real: fala do corre, da fé, da coragem, da esperança e da capacidade de seguir em frente. E essa também é a história de quem empreende no país. O Nosso Canto nasceu para conectar a força da nossa cultura às histórias reais dos empreendedores que movem o Brasil todos os dias, em todas as regiões”, afirma.

A participação de Hariel é considerada um dos momentos de destaque do projeto. A mensagem da canção, amplamente conhecida pelo público brasileiro, ganha uma nova leitura ao ser associada às experiências de empreendedores que enfrentam obstáculos econômicos, sociais e pessoais para construir seus negócios.

Segundo os organizadores, a proposta é ampliar o alcance dessas histórias por meio da música, aproximando o público das narrativas de pessoas que contribuem diariamente para a economia local em diferentes regiões do Brasil.

Projeto reúne cultura, inspiração e protagonismo

A diretora de atendimento da agência Nova, Ana Paula Terra, destacou que a iniciativa procura unir duas importantes manifestações da identidade nacional.

“A música e o empreendedorismo são duas das maiores expressões da alma brasileira. No projeto Nosso Canto, a NOVA uniu essas forças para celebrar quem faz o país acontecer, transformando histórias reais de pequenos empreendedores em inspiração e protagonismo. O lançamento da releitura de ‘Dias de Luta, Dias de Glória’, interpretada por MC Hariel, traduz com sensibilidade a trajetória de quem empreende no Brasil, marcada por desafios, persistência e conquistas”, afirma.

A proposta também envolve a valorização de histórias que normalmente permanecem fora dos grandes holofotes, mas que representam a realidade de milhões de brasileiros que trabalham para desenvolver seus negócios e alcançar melhores condições de vida.

De acordo com Beto Perazzo, diretor de digital da agência California, a participação de MC Hariel fortalece esse propósito ao aproximar a música popular das experiências vividas por empreendedores em todo o país. “A canção deixa de ser apenas uma releitura e passa a integrar um projeto que valoriza histórias construídas longe dos holofotes, mas presentes no cotidiano de milhões de brasileiros”, completa.