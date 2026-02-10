Nova ferramenta do governo usa futebol para levar educação financeira ao CadÚnico

247 - Uma nova iniciativa do governo federal aposta na linguagem do futebol para ampliar o acesso à educação financeira entre famílias em situação de vulnerabilidade social. Lançado na segunda-feira (9), o jogo digital Bate-Bola Financeiro oferece uma experiência interativa e acessível para ensinar conceitos essenciais de organização financeira, controle de gastos, planejamento e fundamentos voltados a pequenos negócios, alcançando pessoas de todas as idades inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), além do público em geral.

Desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o jogo integra uma parceria com a Visa e conta com o apoio da Caixa Econômica Federal, dentro do programa Acredita no Primeiro Passo. A dinâmica é inspirada no futebol: a cada resposta correta, o time avança no campo até marcar o gol; em caso de erro, o jogador recebe novas oportunidades de aprendizado antes de seguir na partida. As etapas são organizadas em níveis fácil, médio e difícil, permitindo uma progressão gradual do conhecimento.

O Bate-Bola Financeiro pode ser acessado gratuitamente por celular ou computador, por meio do endereço mds.batebolafinanceiro.com.br. Em poucos minutos, o usuário já começa a interagir com os conteúdos, combinando entretenimento, aprendizado e cidadania financeira em uma plataforma digital simples e intuitiva.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT), ressaltou que o uso do futebol é uma estratégia para ampliar o alcance das políticas públicas de educação financeira. “Já trabalhamos com formação financeira desde 2023, mas a linguagem do futebol é um trunfo para democratizar esse conhecimento, com qualificação, apoio técnico e financiamento a esses empreendedores”, afirmou.

Segundo o ministro, a iniciativa dialoga diretamente com a realidade de milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família e do CadÚnico que já empreendem ou desejam iniciar um pequeno negócio. “Essa parceria é para formar pequenos empreendedores e empreendedoras, principalmente mulheres do Bolsa Família e do Cadastro Único. Por meio do programa Acredita, apoiamos com qualificação, assistência técnica e também com garantia de financiamento com taxas adequadas para que as pessoas possam superar a pobreza”, disse Dias.

O secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton, destacou que a educação financeira é decisiva para a sustentabilidade dos pequenos empreendimentos. “A Visa se tornou um grande parceiro do ministério ao aderir ao programa Acredita no Primeiro Passo. Eles estão oferecendo capacitação e formação financeira aos empreendedores do Cadastro Único. É uma das capacitações mais importantes, porque muitos pequenos negócios fracassam justamente pela falta de formação financeira”, explicou.

De acordo com Everton, o lançamento do jogo amplia significativamente o alcance das ações formativas ao utilizar uma plataforma digital baseada em jogos, inspirada no ambiente da Copa do Mundo, tornando o aprendizado mais atrativo e próximo do cotidiano da população.

Para o presidente da Visa do Brasil, Rodrigo Cury, o Bate-Bola Financeiro simboliza um novo avanço na parceria iniciada com o MDS em março de 2025. “É uma grande honra estarmos juntos aqui hoje para celebrar mais um importante passo nessa parceria, com o lançamento do jogo Bate-Bola Financeiro. Temos o compromisso de usar inovação e tecnologia para impulsionar a inclusão financeira e o empreendedorismo, que são motores reais de desenvolvimento social e econômico”, destacou.

Cury também enfatizou que inclusão financeira vai além do simples acesso ao crédito. “Não é apenas abrir uma conta ou ter acesso ao crédito. Significa oferecer educação, capacitação e suporte para que pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos possam planejar, crescer e se sustentar com autonomia. O Brasil é uma potência empreendedora”, afirmou.

O programa Acredita no Primeiro Passo é uma política do governo federal voltada à inclusão socioeconômica de famílias inscritas no CadÚnico. A iniciativa reúne qualificação profissional, educação financeira, assistência técnica e acesso facilitado ao crédito produtivo, com o objetivo de estimular a geração de renda, fortalecer pequenos negócios e ampliar as oportunidades de autonomia econômica para a população em situação de vulnerabilidade.