"A Fazenda deveria ter sido blindada pelo governo Lula, e não foi", diz Florestan Fernandes Júnior

247 - Em participação no programa Bom Dia 247 na manhã deste domingo (19), o jornalista Florestan Fernandes Júnior comentou as recentes declarações da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman (PR), que vem defendendo uma expansão nos gastos do país logo quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, busca aprovar sua proposta de arcabouço fiscal.

Neste contexto, Florestan afirmou que o governo Lula está falhando em blindar seu ministro da Fazenda: "essa área da Fazenda deveria ter sido blindada pelo governo Lula, e não foi. O governo deveria estar colocando todo o seu esforço no sentido de equilibrar as contas públicas e construir os caminhos para o desenvolvimento sem criar crises que prejudiquem a economia do país".

"Haddad tem um plano de acertar essa questão dos gastos através de uma reforma fiscal que depende do Congresso. Ocorre que o Lula foi eleito por uma frente muito ampla, e para governar ele precisou ir no balcão de negócios do pior Congresso que o Brasil já teve, e negociou por cima, diretamente com os presidentes dos partidos; ele não negociou na base, e não deu muito certo isso, porque atendeu aos presidentes mas não atendeu aos de baixo. E aí na hora da votação ele não tem números suficientes para sequer aprovar a reforma fiscal', contextualizou o jornalista.

Florestan acrescentou que, além das dificuldades com o Congresso, "Haddad tem, neste momento, que fazer uma política que escute também o mercado, a indústria e os trabalhadores. E não é uma coisa simples. Não é você chegar lá e mudar as regras ao seu bel prazer. E, além disso, ele está tentando costurar um caminho inclusive para tentar abaixar as taxas de juros, com um presidente do Banco Central que não joga no time do Lula. Isso é um complicador enorme".

O jornalista resumiu a situação envolvendo Gleisi, o governo Lula e Haddad: "você tem o partido reproduzindo discurso da campanha, e por outro lado um governo que se elegeu dentro de uma composição de centro-direita à centro-esquerda". Florestan pontuou, contudo, que o atual governo Lula não está governando como os governos anteriores, pois "a situação é outra".

"O que a gente não pode é deixar um ministro como o Haddad sozinho na arena. Acho que ele está [sendo fritado]. Ele está tentando fazer a lição de casa dentro dos parâmetros possíveis em uma situação que não é normal. Não estamos em um país com uma economia estabilizada. Aliás, não estamos nem em um mundo assim", concluiu.

