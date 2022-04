Advogado Fernando Fernandes conecta bolsonarismo e lavajatismo: “os métodos são os mesmos”

Apoie o 247

247 - O advogado Fernando Fernandes, em entrevista à TV 247, na esteira do ataque vil do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) à jornalista Míriam Leitão , conectou o bolsonarismo, que enaltece a ditadura militar, com o lavajatismo.

Segundo Fernandes, a Lava Jato “reeditou” a ditadura militar com suas prisões arbitrárias e métodos de tortura nas celas. “Os métodos são os mesmos, a diferença é de aperfeiçoamento de nível de tortura. O Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo apoiaram o lavajatismo, e vice-versa. Portanto, o que eles fizeram lá naquelas prisões é uma reedição do que ocorreu na ditadura militar”.

Houve durante a Lava Jato denúncias de tortura contra réus e investigados. Tais relatos chegaram inclusive aos ouvidos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes .

