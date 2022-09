"Ao se unir a Bolsonaro, Ciro se reencontra com seu passado", diz Florestan Fernandes Júnior

Ao comentar a postura do candidato pedetista no debate do SBT deste sábado, o jornalista analisou que "está muito transparente que as campanhas de Ciro e Bolsonaro caminham juntas" edit

247 - Em entrevista à TV 247 neste domingo (25), o jornalista Florestan Fernandes Jr. lamentou a postura de Ciro Gomes no debate do SBT, que mais uma vez serviu de linha auxiliar para Jair Bolsonaro (PL) e foi até mesmo flagrado 'cochichando' com o ministro bolsonarista Fábio Faria.

"(O episódio do cochicho no debate do SBT) parece combinadinho, porque já no debate da Band o Bolsonaro chega no ouvido do Ciro e os dois conversam, teve um momento muito claro no intervalo. Ou seja, está tudo transparente que as duas campanhas caminham juntas. E isso aí, o que é? Ele tá servindo de trampolim para o capitão?", questionou Florestan.

De acordo com o jornalista, a aproximação de Ciro com Bolsonaro reflete um reencontro com o passado de direita do pedetista: "Eu só queria lembrar isso: o Ciro começa na política no movimento estudantil num grupo de direita dentro da Faculdade de Direito do Ceará. Primeiro, ele quis impedir que a eleição (para o Diretório Central dos Estudantes - DCE) ocorresse porque estavam proibidos os diretórios e centros acadêmicos nas faculdades, por conta da ditadura que proibiu o movimento estudantil. Como ele perdeu e decidiram fazer a eleição para presidente do DCE, ele sai candidato pela direita, perde, e aí tenta tumultuar, fala que a chapa oposta não ia assumir, que ele não ia deixar porque não teve 50%+1 dos votos. Aí, começando a carreira política, saiu candidato pelo PDS, o pai dele era da Arena. Ou seja, agora ele se reencontra com seu passado."

"Porque o Bolsonaro também em 83 e 84 estava apoiando o Paulo Maluf contra as Diretas Já. E foi o pior momento, o mais tenso, porque estava naquela tentativa de volta à democracia e os militares da extrema-direita não queriam que tivesse eleição direta e estavam tentando boicotar em tudo que podiam. Então eu tô passado em ver que o Ciro (de direita) retornou e que tem amigos meus progressistas achando que estão do lado certo da história, estão do lado erradíssimo", concluiu Florestan.

