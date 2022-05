As instituições não estão funcionando coisíssima nenhuma, diz Paulo Sérgio Pinheiro

Apoie o 247

247 - Paulo Sérgio Pinheiro, membro da Comissão Arns, explicou os motivos da denúncia contra Jair Bolsonaro ao Tribunal Permanente dos Povos. O TPP encerrou o julgamento sobre supostos crimes contra a humanidade cometidos por Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19, e uma decisão deve ser proferida em julho.

Segundo o ex-ministro da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, a denúncia se fez necessária diante da inação das instituições brasileiras relevantes, como a Procuradoria-Geral da República. Ele afirma que as instituições no Brasil simplesmente não funcionam, com algumas exceções.

“Ao contrário do que as pessoas dizem, que as instituições estão funcionando, não estão funcionando coisíssima nenhuma. O procurador-geral da República não abriu nenhum inquérito depois das sólidas evidências da CPI da Covid. Não podemos contar com a Câmara dos Deputado porque é pau mandado do Bolsonaro. Hoje o nosso único aliado verdadeiro é o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público Federal nos estados", disse.

