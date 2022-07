'Assassinato de Marcelo Arruda expressa a natureza criminosa do bolsonarismo', diz Breno Altman

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Breno Altman comentou o assassinato do militante petista Marcelo Arruda pelo terrorista bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho em Foz do Iguaçu, e classificou o ato como a 'expressão da natureza criminosa do bolsonarismo.'

"Ainda que seja um fato específico, ele representa a natureza criminosa do bolsonarismo. Já era previsível, estava no radar há muitos meses que a violência policial da extrema direita na atual campanha eleitoral seria fortemente intensificada", afirmou o jornalista.

Altman analisou que, mesmo que tal violência não tenha sido planejada, ela não foi um ato estranho à escalada de ódio e agressividade que já vinha tomando conta do movimento de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL): "Ou (a violência aconteceria) a partir de ações planejadas, ou em função do clima que o bolsonarismo implementa nas suas hostes, como foi o caso do assassinato. Embora não seja uma ação planejada, ela só pode ser compreendida como parte da natureza criminosa do bolsonarismo."

