“Bolsonaro foi um dos maiores inimigos das Forças Armadas", diz Dom João

247 - O príncipe Dom João Henrique de Orléans e Bragança foi taxativo ao afirmar, em entrevista à TV 247, que o ex-presidente Jair Bolsonaro "foi um dos maiores inimigos das Forças Armadas” ao misturar a instituição com o governo e levar milhares de militares para cargos civis.

No “Conversas com Hildegard Angel – Do Império ao 8 de Janeiro: Dom João traça paralelos entre golpes”, da TV 247, Dom João traça paralelos entre o golpe militar de 1889, a República, os golpes posteriores e a crise política atual no país.

Trineto de Dom Pedro II, ele também apresenta seu livro sobre o imperador e discute o papel das elites, da desigualdade social e da eficiência da máquina pública brasileira.

Segundo Dom João, o Brasil costuma reverenciar o caráter culto e ilustrado de Dom Pedro II, mas esquece sua luta persistente contra a escravidão e sua defesa de uma administração baseada em mérito. Ele ressalta que o imperador dizia que “as indicações para cargos públicos nunca devem ser políticas, devem ser por mérito” e que gastos inúteis eram “furto à nação”.

Para o príncipe, esses fundamentos continuam sendo desrespeitados tanto pela direita quanto pela esquerda. Ele recorda também projetos de reforma agrária e de taxação progressiva das grandes propriedades rurais, formulados por André Rebouças e abraçados por Dom Pedro II, que foram barrados pelas oligarquias da época.

Dom João estabelece um paralelo direto entre os conspiradores da República de 1889 e os golpistas bolsonaristas recentes. Ele afirma que, se Deodoro da Fonseca e outros líderes militares do golpe republicano atuassem hoje, “seriam julgados e estariam presos, como estão agora os que tentaram golpe”.

Ao comentar o sistema político atual, Dom João resgata a expressão “centrão” e sustenta que essa lógica de blocos fisiológicos domina o Brasil “há 400 anos”. Para ele, uma elite política e econômica se instalou sobre o Estado e “troca figurinhas” entre si. Assista: