“Bolsonaro não tem mais foro privilegiado e será investigado. Ele é peça central nos ataques”, diz Cappelli à TV 247

Segundo o interventor federal no DF, o ex-chefe do Executivo serve de inspiração aos terroristas edit

Apoie o 247

ICL

247 - O interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, afirmou, em entrevista à TV 247, que o ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro será investigado pelos atos terroristas de seus apoiadores, que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro.

Segundo ele, Bolsonaro serve de inspiração para os terroristas que tentaram dar um golpe de Estado e impôr um regime militar.

"Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, então ele está fazendo parte do inquérito, foi um pedido da PGR. Será investigado e está submetido a todo procedimento que qualquer cidadão brasileiro e as investigações vão avançar. O que é mais grave, que o Brasil sabe, parte de tudo que aconteceu obviamente tem uma inspiração intelectual, no mínimo, direta em Jair Bolsonaro. Ele que passou anos atacando o Supremo Tribunal Federal, atacando as instituições democráticas. É ele que insiste em tentar deslegitimar a eleição do presidente Lula. Ele é parte central de tudo que vem acontecendo no Brasil, nos ataques à democracia, nos ataques aos jornalistas", disse Cappelli.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.