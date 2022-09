"Ciro se reencontrou com suas origens da Arena e está afundando o PDT", diz Marcelo Uchôa

“Ele está agindo com inconsequência, mas este é o encontro do Ciro com as origens dele. Ele não é esse democrata que as pessoas pensam”, diz o jurista edit

247 - O jurista Marcelo Uchôa, em entrevista à TV 247, fez uma análise dos ataques de Ciro Gomes (PDT) ao ex-presidente Lula (PT). Para ele, a prática tem afundado não só a imagem do próprio Ciro, mas de todo seu partido.

“Ele está agindo com inconsequência, mas este é o encontro do Ciro com as origens dele. Ele não é esse democrata que as pessoas pensam. Ele é um camarada que foi da juventude da Arena, depois foi para o PDS, passou pelo PSDB. Ele tem oscilações, muito mais de jogar para a platéia do que propriamente ser um democrata”, analisou.

Uchôa destaca que os ataques de Ciro a Lula não estão se revertendo em votos para o pedetista. Pelo contrário: as pesquisas indicam que os ataques têm favorecido Jair Bolsonaro (PL). O advogado lembra que até o irmão de Ciro, o senador Cid Gomes (PDT-CE), encontra dificuldades para defender a candidatura do presidenciável.

“O próprio irmão, Cid Gomes, não participa da agenda de campanha do irmão. O Ciro está jogando tudo isso para a lata do lixo. Infelizmente o Ciro está deixando desesperado até os pedetistas, pois ele está afundando o PDT”, explica o advogado.

Uchôa finaliza dizendo que Ciro Gomes “sairá minúsculo desta eleição, com menos votos do que a Simone Tebet (MDB)”.

