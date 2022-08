“Clima da campanha de Lula deve mudar de festa para luta”, diz Altman

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Breno Altman analisou o cenário eleitoral demonstrado pelas últimas pesquisas e ponderou que, apesar do favoritismo do ex-presidente Lula (PT), é necessário que sua campanha não crie um clima de euforia, visto que, mesmo que lentamente, a distância para Jair Bolsonaro (PL) vem diminuindo.

“Eu acho que as pesquisas todas vão apontando, aos poucos, com diferenças metodológicas ou por diferentes resultados, para um cenário que hoje pode ser delimitado assim: há uma redução da diferença entre Lula e Bolsonaro. A boca do jacaré, que era enorme há alguns meses, está fechando lentamente. É um processo gradual, ele não tem velocidade, portanto a tendência principal continua sendo o Lula ser eleito presidente, mas ela está diminuindo”, avaliou Altman.

De acordo com o jornalista, atualmente é improvável que uma vitória petista ocorra já no primeiro turno, como antes se podia projetar. Dada essa mudança no cenário, há a necessidade de conter a animação e mudar o ‘espírito’ da campanha: “o espírito da campanha do Lula, cada vez mais, tem que transitar da festa para a luta. É curioso o estado de ânimo, como foi mudando no último ano e meio. Era um clima de luto até março do ano passado, quando Lula teve seus direitos eleitorais reabilitados e o STF anulou suas condenações. O clima transitou ao ponto de que, no início de 2022, para muita gente o luto se transformou em festa, porque parecia quase como se o Lula já tivesse sido eleito em abril, maio.”

“Mas esse sentimento não é algo bom para o tipo de campanha eleitoral que vamos ter. O clima tem que ser de luta, predominantemente. Fazer campanha casa a casa, rede a rede, rua a rua, participar das mobilizações e criar um sistema que vai além da campanha central”, concluiu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.