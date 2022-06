Daniel Cara: Lula penetra no conservadorismo da sociedade

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, durante comentário sobre a recente pesquisa do Datafolha que afirma que os brasileiros estão mais identificados com a esquerda do que com a direita, o professor da USP Daniel Cara analisou a capacidade do ex-presidente Lula (PT) de “penetrar no conservadorismo da sociedade.”

De acordo com o educador e cientista político, “Lula penetra mais do que o Bolsonaro em elementos que nós dávamos de barato. Ele penetra no conservadorismo da sociedade e mais (do que Bolsonaro) até naquilo que dá para identificar como, por exemplo, grupo neopentecostal”.

Cara complementa, destacando que “a pauta econômica e a lembrança do que foram os anos Lula e Dilma, especialmente o segundo mandato de Lula, é uma lembrança que estrutura o pensamento nessa eleição”.

