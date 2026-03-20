Deyvid Bacelar: é urgente reestatizar a BR Distribuidora

247 - O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, afirmou que a reestatização da BR Distribuidora é uma medida necessária para enfrentar a alta dos combustíveis no Brasil. Segundo ele, a ausência de controle estatal sobre a distribuição compromete a capacidade do governo de influenciar diretamente os preços praticados no mercado.

Em entrevista ao programa Bom Dia 247, da TV 247, Bacelar argumentou que a privatização do setor durante o governo anterior reduziu instrumentos de regulação e agravou a volatilidade dos preços ao consumidor final.

De acordo com o dirigente, a retomada da BR Distribuidora é central para reorganizar o setor. “É urgentíssimo, principalmente em cenário de guerra, em momento excepcional da conjuntura internacional, em especial da conjuntura da geopolítica mundial do petróleo”, afirmou.

Ele explicou que o controle da distribuição permitiria maior capacidade de atuação do Estado sobre os preços. “Para termos um controle dos preços dos combustíveis maior a partir do estado brasileiro, é importante que a Petrobras volte à distribuição e comercialização dos combustíveis”, disse.

Bacelar também destacou que mecanismos de fiscalização existentes não são suficientes para conter distorções no mercado. “A fiscalização, ela é importante da ANP, é importante. É importante a fiscalização da SENACON, inclusive da própria Polícia Federal é importante. Mas isso vai resolver o problema? Não vai resolver. O Brasil é um país continental”, afirmou.

Segundo ele, a solução estrutural passa pela reversão das privatizações realizadas entre 2019 e 2021. “Isso só será resolvido se houver a reestatização da BR Distribuidora, da Liquigás e das refinarias que foram privatizadas no governo Bolsonaro”, declarou.

O líder da FUP informou que há articulação política em curso para viabilizar essa agenda no Congresso Nacional. “Quero aqui parabenizar a bancada do PT na Câmara, porque [...] tivemos a sinalização de lançamento de uma frente parlamentar mista em defesa da reestatização da BR Distribuidora, da Liquigás e de refinarias que foram privatizadas no governo Bolsonaro”, afirmou.

Ele acrescentou que a iniciativa reúne parlamentares e entidades sociais. “A FUP está participando da construção dessa frente parlamentar mista em defesa dessas reestatizações. Estaremos participando [...] do lançamento dessa frente”, disse.

Bacelar também mencionou apoio dentro do governo federal à proposta de reestatização. “O Ministro Alexandre Silveira já se manifestou nesse sentido pela reestatização da BR Distribuidora. O ministro Rui Costa também já se manifestou nesse sentido e o presidente Lula também já se manifestou”, afirmou.

Para o dirigente, a retomada do controle estatal sobre a distribuição é decisiva para enfrentar práticas de mercado que ampliam margens de lucro em momentos de crise internacional. “Tem empresas aqui, distribuidoras e revendedoras que estão aumentando a margem de lucro, utilizando a guerra para ganhar dinheiro no lombo do consumidor final, do trabalhador e da trabalhadora”, declarou.

Ele concluiu que a reestatização é parte de uma estratégia mais ampla para reorganizar o setor de combustíveis no país. “Isso só vai resolver quando a Petrobras voltar para a distribuição e comercialização”, afirmou.