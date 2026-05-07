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      "Doméstica torturada expõe permanência da lógica escravagista", diz Vilma Reis

      Socióloga e defensora dos direitos humanos cobrou punição rigorosa e defendeu mobilização nacional em defesa das trabalhadoras domésticas

      "Doméstica torturada expõe permanência da lógica escravagista", diz Vilma Reis (Foto: Reprodução)

      247 - A socióloga e defensora dos direitos humanos Vilma Reis afirmou que o caso da trabalhadora doméstica grávida de cinco meses torturada pela patroa no Maranhão revela a permanência de estruturas escravagistas e racistas na sociedade brasileira.

      Em entrevista ao programa Brasil Agora, da TV 247, Vilma cobrou punição rigorosa para os responsáveis pelas agressões e defendeu mobilização nacional em defesa das trabalhadoras domésticas.

      O caso ocorreu em Paço do Lumiar, na Grande São Luís. A vítima, uma jovem de 19 anos grávida de cinco meses, denunciou ter sido agredida física e psicologicamente pela patroa, Carolina Estela Ferreira, e por um homem apontado como segurança da família. Segundo o relato da vítima, ela foi acusada injustamente de furtar um anel e submetida a sessões de tortura dentro da residência por uma hora.

      Em áudios vazados que foram anexado ao inquérito, a patroa descreve agressões físicas contra a trabalhadora e afirma que ela “não era nem para ter saído viva”.

      Vilma Reis classificou o episódio como uma expressão contemporânea da violência herdada do período escravagista brasileiro.

      “A forma como ela narrou a tortura, o espancamento, foi o típico caso de sadismo escravagista”, afirmou.

      Segundo a socióloga, a naturalidade com que a agressora descreveu as violências revela a sensação de impunidade e superioridade social ainda presente nas relações de trabalho doméstico no Brasil.

      “É uma pessoa se autoelogiando pela brutalidade e pela sensação absoluta de impunidade”, declarou.

      Vilma também lembrou que casos semelhantes já ocorreram em outras regiões do país e relacionou o episódio à morte do menino Miguel, em Pernambuco, durante a pandemia.

      “Esse caso dessa nossa jovem irmã no Maranhão nos lembra também o que enfrentou a nossa irmã em Pernambuco, Mirtes Renata”, disse.

      A defensora dos direitos humanos afirmou que o caso precisa mobilizar sindicatos, movimentos feministas, entidades de direitos humanos e órgãos públicos do Maranhão.

      “Eu penso que nós precisamos mexer com algumas instâncias do Maranhão para que esse caso não fique impune”, declarou.

      Vilma destacou o trabalho da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), responsável pelo acolhimento da vítima.

      “Nossos parabéns para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher no Maranhão, que corretamente acolheu essa jovem de dezenove anos grávida”, afirmou.

      Ela também defendeu atuação da Defensoria Pública, do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e de estruturas de proteção às mulheres.

      “Essa mulher agora precisa de amparo e acolhimento, ela precisa de escuta qualificada”, disse.

      Ao comentar as condições de trabalho relatadas pela jovem agredida, Vilma Reis criticou a precarização enfrentada por trabalhadoras domésticas no Brasil.

      Segundo o depoimento da vítima, ela trabalhava de segunda a sábado, das 9h às 19h, com apenas 30 minutos de intervalo.

      “Esse é um trabalho insalubre”, denuncia Vilma, lembrando que a luta das trabalhadoras domésticas no Brasil foi historicamente marcada pela ausência de direitos trabalhistas básicos.

      “Foi somente em 2015, com a aprovação da PEC das Domésticas, que a gente passou a ter o conjunto dos direitos”, declarou.

      Vilma também destacou a importância histórica da luta liderada por mulheres negras e trabalhadoras domésticas no país, citando nomes como Laudelina de Campos Melo, Creuza Oliveira e Conceição Evaristo.

      “Derrubar a escala 6x1 tem um potencial civilizador”

      Durante a entrevista, Vilma Reis também relacionou o caso à discussão sobre jornada de trabalho e direitos trabalhistas.

      “Estamos lutando para derrubar essa escala seis por um, porque para muitas de nós a escala é sete por zero”, afirmou.

      Segundo ela, a redução da jornada representa uma transformação estrutural nas relações de trabalho brasileiras.

      “Derrubar a escala seis por um tem um potencial civilizador para o mundo do trabalho no Brasil”, declarou.

      Vilma criticou ainda setores do empresariado que, segundo ela, tratam trabalhadores e trabalhadoras de forma desumana.

      “É um patronato que despreza os trabalhadores e as trabalhadoras”, afirmou.

      “Nossa presença é civilizadora”

      Ao final da entrevista, Vilma Reis fez um chamado à mobilização popular e à defesa dos direitos das mulheres, especialmente das trabalhadoras domésticas negras e periféricas.

      “A nossa presença é civilizadora, ela tem um potencial revolucionário”, declarou.

      Ela também afirmou que o país precisa enfrentar estruturas históricas de desigualdade racial e social.

      “Esse Brasil conservador, reacionário, que nos desumaniza”, disse.

      Vilma encerrou a entrevista defendendo organização social e fortalecimento das lutas populares. “Esse é um tempo de organizar a luta”, concluiu.

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