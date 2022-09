"É hora de quadruplicar a segurança do presidente Lula", diz Fernando Horta

Historiador afirma que as possibilidades eleitorais de Jair Bolsonaro se esgotaram edit

247 – O historiador Fernando Horta avaliou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a mais recente pesquisa Ipec , que apontou chances de vitória em primeiro turno, foi espetacular para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que é essencial vencer no primeiro turno. Horta também comentou uma fala recente de Bolsonaro, em que ele sugere a possibilidade de cometer suicídio. "É hora de quadruplicar a segurança do ex-presidente Lula. Bolsonaro deixou claro que ele e Lula não podem coexistir no mesmo mundo", afirmou.

Horta também falou sobre a entrevista de Lula à CNN e a aliança entre Lula e Marina. "William Waack ameaçou Lula ao propor anistia a Bolsonaro e demonstrou toda a sua pequenez na entrevista", disse ele. "A reconciliação entre Lula e Marina foi extremamente importante. Ciro tem eleitores que hoje migram para Bolsonaro. Mas o que migrar para Lula pode garantir a vitória em primeiro turno. A janela de oportunidade do PDT é de uma semana", afirmou.

