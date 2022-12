Eduardo Moreira: “não dá para fazer política progressista e agradar a Faria Lima”

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o economista Eduardo Moreira criticou o que chamou de “insegurança” do novo governo Lula (PT) para assumir uma posição bem definida quanto à condução da economia, seja ela qual for. De acordo com ele, uma suposta tentativa de agradar a todos, fazendo acenos à esquerda e ao mercado ao mesmo tempo , pode acabar “desagradando todo mundo”.

“Esse é o erro que eu acho: tentaram colocar o Fernando Haddad como um cara que agrada ao mercado, à esquerda, ao Lula, à direita, ao centro, ao teto, baixo, pra tudo que é lado, e não existe isso. Você acaba desagradando todo mundo. Porque o Haddad vai na Febraban tentando mostrar que o governo não vai ceder ao mercado, mas ao mesmo tempo com a missão de agradar ao mercado , não dá, não dá para fazer isso. E aí a impressão que fica é que está sempre naquela de que não acertou ainda, não decidiu ainda, de que está testando, que é um balão de ensaio, que ainda vai ver se põe outro cara junto para dar credibilidade porque [sozinho] não tem credibilidade o suficiente…”, afirmou Moreira.

Segundo o economista, ‘é impossível fazer uma política econômica progressista e agradar ao mercado’: “e aí essa insegurança, essa sensação de que não está confiando no taco ali na história, isso só vai piorando, você vai corroendo a credibilidade. Então eu acho o seguinte: se a linha vai ser, pelo menos no começo, uma coisa mais alinhada (à ideologia do governo), assume esse negócio logo. Ou, se for contrário a isso, assume logo também, porque o problema é o seguinte: o que o ambiente de negócios menos gosta é da dúvida. A gente sabe que não dá para fazer uma política econômica progressista de verdade e agradar a Faria Lima, não dá. É impossível”.

“Então, [Lula] está falhando, para mim, nesse sentido de que o governo passa a impressão de estar tentando achar uma fórmula mágica que não existe, e quando passa essa impressão, passa insegurança”, concluiu Moreira.

