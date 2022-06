Emir Sader: cassação de Renato Freitas é um retrocesso para o Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - O cientista político Emir Sader, em entrevista à TV 247, criticou a aprovação da cassação do mandato do vereador de Curitiba Renato Freitas (PT) e a suspensão dos direitos políticos do parlamentar. A decisão da Câmara da capital paranaense foi motivada pela realização de um ato, liderado por Freitas, no interior da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em fevereiro.

Segundo Sader, o protesto de Freitas foi um pretexto para a Câmara de Curitiba decidir, de maneira “racista” e “monstruosa”, silenciar o jovem vereador. “É monstruoso, não só para o Paraná, mas para o Brasil inteiro, que um vereador negro, claramente por discriminação e racismo estrutural, seja cassado desta maneira, sem nenhum pretexto ou razão que fundamente. Será um retrocesso enorme para o Brasil”, disse o cientista político.

“A instância que resta, além de mobilizações populares e declarações, é que o Judiciário tome uma medida que suspenda essa decisão totalmente arbitrária, racista e discriminatória”, finalizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE