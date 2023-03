"Equipe de Camilo no MEC não disse ainda a que veio", diz Daniel Cara

Apoie o 247

247 - O educador Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP, cobrou do ministro da Educação, Camilo Santana, mais iniciativa para avançar um projeto nacional estratégico para o setor em meio ao que caracterizou como uma paralisação generalizada da pasta.

O comentarista do 247 disse que o MEC não se pronunciou sobre a forma de reverter o 'novo Ensino Médio'. Segundo Cara, as mudanças no Ensino Médio buscam formar cidadão neoliberais, com espírito de "coachs de redes sociais".

“Não consigo entender. Todos os ministérios estratégicos, sem exceção, deram sinais. Todos concordam que a educação é um ministério central. Todos deram sinais do que vai ser feito”, disse o educador. “O Fernando Haddad teve que inclusive ser pedagógico sobre o problema econômico que nós vivemos diante do caos bolsonarista. O Camilo Santana e a equipe dele até agora não disseram a que vieram. É grave isso. Não dá para continuar deixando as escolas cívico-militares funcionando tranquilamente”, cobrou.

“Não dá para ficar de costas para o problema que estamos vivendo diante da reforma do ensino médio… A reforma do ensino médio busca formar o indivíduo neoliberal, aquele que acredita que é empreendedor de si mesmo. Esse país vai ser o país de coachs de Instagram, que ficam vendendo ilusão”, sentenciou.

