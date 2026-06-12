Escândalo do Banco Master ameaça projeto eleitoral do bolsonarismo, avalia Paulo Fiorilo

247 - O deputado estadual Paulo Fiorilo (PT-SP) comentou os resultados da mais recente pesquisa Quaest em entrevista à TV 247. Segundo Fiorilo, os dados mostram que uma parcela significativa da população ainda não tomou conhecimento dos detalhes das investigações envolvendo o Banco Master, o banqueiro Daniel Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente pelo PL.

Para ele, as revelações podem representar uma ameaça crescente ao projeto eleitoral do bolsonarismo para 2026. “Primeiro, que você tem ainda um percentual grande de pessoas que não tomaram conhecimento dessas denúncias. Segundo, que 44% não sabia. Então, aqui ainda há um nicho, que eu considero que não é um nicho pequeno”, afirmou.

Para o parlamentar, existe um segmento decisivo do eleitorado formado por independentes e eleitores de centro que ainda pode ser influenciado pelas revelações envolvendo o Banco Master.

“Esse outro espaço que tem independentes, gente mais ao centro, ainda pode prejudicar mais a candidatura do Flávio”, declarou.

Pesquisa aponta desgaste de Flávio Bolsonaro

Os números da Quaest apresentados durante a entrevista indicam que 58% dos entrevistados acreditam que Flávio Bolsonaro pode estar escondendo algum envolvimento ilegal relacionado ao caso Banco Master. Outros 65% consideram que o senador errou ao buscar financiamento junto ao banqueiro Daniel Vorcaro, enquanto 60% afirmam que as conversas entre os dois levantam suspeitas.

Na avaliação de Fiorilo, os resultados ajudam a explicar a trajetória observada nas pesquisas eleitorais mais recentes.

“Minha impressão é de que há, de fato, espaço ainda para que isso possa atingi-lo”, disse.

O deputado também destacou que o desgaste não se restringe ao senador, mas pode atingir todo o campo político liderado pela família Bolsonaro.

Segundo ele, o impacto das denúncias pode crescer caso novos fatos venham à tona durante os próximos meses, especialmente diante da expectativa em torno dos desdobramentos das investigações e das informações que ainda podem ser esclarecidas por Daniel Vorcaro.

“Ainda tem muita coisa que o Vorcaro pode e deve esclarecer e isso pode atingir, possivelmente nas próximas pesquisas, se esse movimento continuar, a candidatura do Flávio”, afirmou.

Consequências para o bolsonarismo

Para Fiorilo, o caso Banco Master surge em um momento estratégico para a direita brasileira, quando os grupos políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro tentam consolidar uma candidatura competitiva para a disputa presidencial de 2026.

Nesse cenário, o enfraquecimento de Flávio Bolsonaro pode ter repercussões mais amplas sobre o campo bolsonarista, especialmente porque as denúncias atingem um dos principais nomes associados ao projeto político da família Bolsonaro.

O parlamentar ressaltou ainda que o cenário eleitoral permanece aberto e sujeito a mudanças.

“Esse cenário ainda é um cenário incerto. A gente pode ter muita coisa, ainda faltam cento e dezesseis dias, revelações”, observou.

Lula cresce enquanto adversários enfrentam desgaste

Ao analisar os números apresentados pela pesquisa, Fiorilo apontou uma diferença entre a trajetória do presidente Lula e a de Flávio Bolsonaro.

“Mostra uma tendência de queda enquanto a candidatura do Lula mostra uma tendência de ascensão, mesmo que ainda oscilando de forma residual em alguns casos, mas o distanciamento no segundo turno aumentou e também no primeiro turno”, afirmou.

Para o deputado, o crescimento das suspeitas em torno do caso Banco Master e a continuidade das investigações podem contribuir para ampliar esse movimento observado nas pesquisas.

Relação com Trump pode não ajudar

Fiorilo também comentou a estratégia da família Bolsonaro de associar sua imagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na avaliação do deputado, aquilo que o bolsonarismo considera um ativo político pode acabar produzindo o efeito contrário junto a parte do eleitorado.

“A história do Trump, que a família Bolsonaro acha que pode ser um cacife eleitoral, o que pode se tornar ou se transformar em mais uma âncora eleitoral do que um cacife”, declarou.