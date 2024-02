'Esquerda precisa parar de blá-blá-blá sobre segurança pública e enfrentar a realidade', diz Lenio Streck

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O jurista Lenio Streck alertou em entrevista à TV 247 que políticos do campo da esquerda precisam defender em seus discursos o papel central do Estado no combate à criminalidade e que o debate sobre segurança pública está sendo vencido pela extrema direita, que nada tem a contribuir.

'Por que os pobres votam na bancada da bala? A esquerda tem que responder porque a pessoa do morro vota na direita. Quem mais sofre com a violência são os pobres, e o Estado tem que ter, olhando para as vítimas, um discurso muito sincero, expressando preocupação', afirmou o estudioso.

continua após o anúncio

De acordo com o jurista, a 'esquerda tem um problema sério com a segurança pública porque não se dá conta de um problema muito simples'. 'Tem que dizer que esses deputados não vão cuidar, e sim o Estado', continuou.

'Todos têm o direito fundamental a não ser assaltado, e o Estado vai garantir isso. As pessoas querem ouvir isso. A pessoa que perde seu celular no arrastão não quer ouvir o sociólogo que esse é um problema da estrutura e bla bla bla... O mundo real é muito mais complexo', acrescentou.

continua após o anúncio

Transparência Internacional - Na entrevista, o jurista também criticou o relatório da ONG estrangeira lavajatista Transparência Internacional, que atacou o governo Lula e sugeriu que o Brasil supostamente teria piorado suas medidas de combate à corrupção em 2023.

'O relatório da Transparência Internacional apresenta várias falhas estatísticas. É uma burrice', disse. 'Onde está todo o dinheiro arrecadado? A Vara do Moro sumiu com R$ 2 bilhões', complementou.

continua após o anúncio

O estudioso afirmou ainda existir a hipótese de o ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo continuar no mandato. 'Eu não cravaria que ele será cassado'.

O julgamento de Moro vai acontecer no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), ainda sem data para acontecer após o adiamento da sessão, que estava marcada para o dia 19 de fevereiro. PT e PL acusaram o ex-juiz de prática de caixa 2, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. O senador negou qualquer irregularidade. Assista:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: