"Fora do poder, Bolsonaro irá para o ostracismo", diz Joaquim de Carvalho

247 - Em entrevista à TV 247 neste sábado (26), o jornalista Joaquim de Carvalho comentou a notícia de que, após a derrota nas eleições, Jair Bolsonaro teme o esquecimento e a ascensão de novas lideranças extremistas .

De acordo com o jornalista, "a tendência do Bolsonaro é ir para o ostracismo mesmo." Ele acrescenta que o atual chefe do Executivo "tem um número de apoiadores não relevante, a votação dos filhos vai cair bastante e aqueles que ele ajudou a eleger vão tentar de alguma maneira queimá-lo. Porque, não estando mais na presidência, como é que ele pode exigir das pessoas? E para os outros, há interesse para não ficar refém do Bolsonaro."

"Bolsonaro e Lula são duas pessoas que mobilizam, isso é fato. Acontece que o Lula tem um partido, uma organização, uma ideia muito clara, e ele pode fazer política sem governo, sem prefeitura, como sempre fez. E Bolsonaro vai ter essa dificuldade: quando ele era deputado, ele tinha público, palco, Luciana Gimenez, CQC, porque ele fazia propostas que eram aberrações e declarações violentas que chamavam atenção, mas isso acabou. Porque ele era desconhecido. Ele não pode mais ser visto como folclórico, hoje isso é velho, não dá mais para fazer isso, e ele não tem nenhum movimento organizado na sociedade. E ele vai contar com a oposição feroz daqueles que eram bolsonaristas e se elegeram", concluiu Joaquim.

