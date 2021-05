Gleisi sobre Lula e FHC: "Não é uma conversa entre PT e PSDB, mas entre dois ex-presidentes"

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, afirmou em entrevista à TV 247 que é “pouco provável que estejamos juntos no processo eleitoral”, mas que “isso não quer dizer que precisamos nos relacionar com ódio”. Assista edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, em participação no Boa Noite 247 desta sexta-feira (21), afirmou que o almoço entre os ex-presidentes Lula (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB), cuja foto foi divulgada na sexta, não foi uma conversa entre os dois partidos, mas “entre dois ex-presidentes”.

“Não é uma conversa entre o PT e o PSDB, deixemos claro isso. Foi uma conversa entre ex-presidentes da República, que conseguem conversar civilizadamente sobre os graves problemas que o País está passando, assim como o presidente [Lula] conversou com o ex-presidente [José] Sarney. E não tem nenhuma restrição em se encontrar com nenhum outro ex-presidente”, afirmou.

"Acho que a capacidade de conversar e dialogar é importante na crise em que estamos, porque não temos a mesma postura de Bolsonaro. Nós na política não queremos eliminar o outro, nós queremos disputar com ele, através de um programa, dentro de regras que assegurem o caminho da disputa”, continuou.

“Não foi uma conversa entre dois partidos, não foi uma conversa eleitoral. Foi uma conversa entre dois ex-presidentes, mostrando que é possível fazer política civilizadamente, mesmo não tendo as mesmas opiniões e mesmo não tendo o mesmo programa”, reforçou Gleisi.

Segundo a deputada federal, é “pouco provável que estejamos juntos no processo eleitoral, pois temos programas e visões diferentes sobre o desenvolvimento do Brasil”. No entanto, ela destacou que “isso não quer dizer que precisamos nos relacionar com ódio”.

“Mesmo quando nós nos enfrentávamos na política, e tínhamos enfrentamentos duros, nunca colocamos ódio como componente dessa disputa”, declarou.

'País precisa voltar a pensar através da política, não do ódio'

A presidente do PT ressaltou que o Brasil “tem que voltar a pensar através da política, não do ódio, não da mentira, não dos golpes”. “É preciso entender que o que nos levou até aqui foi exatamente isso, e muitos participaram disso e estão vendo hoje a tragédia que está o país”, argumentou.

“O que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma desconstrução total do espaço democrático e da disputa política, e não dá para aceitar isso”, afirmou.

“Conversar é importante nesse momento”, continuou a deputada. “Mostra que Lula nunca se indispôs a conversar com ninguém e também nunca abriu mão de suas posições e de um programa que quis implantar através do Estado brasileiro, e começou a implantar, e que causou alvoroço na elite e nessa ala liberal da economia, que estão vendo que a tragédia que está acontecendo é devastadora pro Brasil e nem eles conseguem colocar uma alternativa, um programa e até liderança”, declarou Gleisi.

