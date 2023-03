"Governo de Mourão e Bolsonaro transformou os militares em cidadãos de décima-quinta categoria", diz Hildegard Angel

Apoie o 247

247 - Em participação na TV 247 neste domingo (19), a jornalista Hildegard Angel criticou a declaração do ex-vice-presidente Hamilton Mourão, que afirmou que Lula pretenderia tratar os militares como "cidadãos de segunda categoria" .

De acordo com Hilde, "quem transformou os militares em cidadãos de décima-quinta categoria foi o governo do Mourão com o [Jair] Bolsonaro". A jornalista complementou seu argumento citando episódios que ajudaram a descredibilizar a imagem dos militares nos últimos anos: "foi o 1 dólar por vacina, foram 700 mil mortos, foi o colar de R$ 16 milhões, foram todas as excepcionalidades para os militares, foram as pensões para as filhas dos militares... eles têm o que há de melhor no Brasil. Por que isso, por que esses privilégios?"

"Foram quase oito mil militares em cargos civis, foi a incompetência estratégica de [Eduardo] Pazuello, foi a falta de oxigênio sufocando as pessoas em Manaus, foi a falta de piedade, compaixão e de espírito público dos militares no governo do Bolsonaro. Foram os militares usando a patente para se candidatar a cargos políticos. Foi a cocaína no avião, 39 quilos e nada foi feito. São os tribunais militares que não julgam e não condenam os militares - a condenação máxima é dar uma aposentadoria poupuda", acrescentou.

A jornalista concluiu que "o clímax da desmoralização dos militares foi o governo de Jair Bolsonaro cercado de militares por todos os lados dando opiniões erradas. Foi o soco na mesa do general Heleno. Foram os acampamentos diante dos quartéis militares com sua proteção. Foi a tentativa de golpe de 8 de janeiro".

"É isso que desmoralizou os militares. Olhem para si mesmos", finalizou. Assista ao momento no vídeo abaixo:

