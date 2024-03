'Grande imprensa tenta sabotar o governo e o país', diz Moisés Mendes

Apoie o 247

247 - O jornalista Moisés Mendes afirmou que a imprensa corporativa tenta sabotar a administração Lula (PT) e, assim, sabota também o país ao fazer uma “desqualificação dos indicadores do governo” nas mais variadas áreas, mas principalmente na economia. Segundo Mendes, essa estratégia ficou clara após a divulgação do crescimento de 2,9% do PIB em 2023, resultado três vezes superior ao previsto por analistas do mercado financeiro no início do ano passado. “Na semana passada o Estadão deu na capa uma manchete, que todo mundo reproduziu com comentários, a partir de uma declaração do Alexandre Schwartsman, que é um cara que foi diretor do Banco Central, que disse o seguinte: ‘se o país continuar crescendo 3%, vai ter dificuldades com a inflação’. Olha a loucura do raciocínio desse cara, que é um pensador da direita, um economista da direita. Ele está preocupado com o crescimento de 3%. Eles [a imprensa corporativa] ficaram assustados com esse crescimento. Não sabiam o que fazer. E ele faz esse comentário. Olha o raciocínio torto disso”.

“E depois apareceu o Vinicius Torres Freire, da Folha, que é um cara moderado, dizendo o seguinte: ‘não se deu bola, mas emprego e salário começaram bem em 2024. Depois de desacelerar menos que o previsto em 2023, renda do trabalho volta a ganhar velocidade’. Ele diz isso no título do artigo dele, mas esse título está escondido na capa da Folha, não tem destaque nenhum. E dois dias depois esse mesmo cara diz o seguinte: ‘delírio de grandeza e culto da personalidade inventam o PIBão do Lula. Bom resultado de 2023 estimula onda de propaganda enganosa e de ignorância’. Ele chama de ‘ignorância’ as notícias que são comentadas, não só pela esquerda, com informações boas sobre a performance da economia. Por que isso?”, questionou.

Para Moisés Mendes, tanto a imprensa corporativa quanto a população precisam perceber que a sabotagem ao governo somente prejudica o país. “A grande imprensa vem trabalhando contra o governo Lula há muito tempo e eles batem sempre na história de que a economia não está crescendo como deveria e sempre tem um ‘mas’. ‘PIB cresce, mas no ano que vem não sei o quê’. ‘O PIB teve boa performance, mas foi o agro…’. Sempre tem um ‘mas’, e isso é uma coisa que não pode permanecer assim. Eles vão ter que se dar conta que estão sabotando o país e as pessoas têm que perceber isso, que essa grande imprensa está tentando sabotar o governo e, assim, faz uma sabotagem contra o país”.

