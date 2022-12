Greenhalgh: “O povo brasileiro deu uma nova chance ao PT e ao Lula, e nós não podemos desapontar”

Advogado e amigo do presidente eleito, Luiz Eduardo Greenhalgh diz que não se pode “repetir erros do passado” edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à TV 247, o advogado e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) Luiz Eduardo Greenhalgh destacou a esperança depositada pelo povo brasileiro na candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República e afirmou que o partido "não pode desapontar" a população.

"Eu tenho muita fé no governo Lula. Nós não podemos errar de novo. Nós devemos fazer uma avaliação também das nossas condutas, para evitar dar de graça argumentos contra nós", afirmou Greenhalgh.

>> Greenhalgh: próximo governo Lula precisa estar “colado junto à sociedade”

O advogado ressaltou que o partido não deve repetir erros do passado: "Então a gente tem que falar dos outros, mas tem que olhar também para o nosso umbigo. Porque o povo brasileiro está dando uma nova chance ao PT, ao Lula, a nós todos. E nós não podemos desapontar. Não podemos insistir em erros do passado, repetir erros do passado."

"O que espera o povo brasileiro? ‘Nós estamos com a corda no pescoço e vocês vieram para salvar o nosso país’. E nós viemos, num governo de unidade, de frente ampla. Só o Lula podia fazer isso. Só tem uma pessoa que pudesse ganhar do Bolsonaro no Brasil, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva", concluiu.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.