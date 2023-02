"Hoje Lula é quem joga na ponta esquerda enquanto todos os ministros são moderados", diz Breno Altman

“O normal é que as frações do governo tenham um embate entre si e o presidente arbitre”, mas no governo Lula “o modelo é outro”, afirma o jornalista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Breno Altman, em participação na TV 247, repercutiu a fala do economista André Lara Resende criticando o comportamento moderado dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, e disse que o presidente Lula (PT) representa a ala mais à esquerda de seu governo atualmente. Por isso, é ele quem vem protagonizando os debates políticos, e não seus ministros, que adotam postura mais “apagada”.

“O presidente Lula é a ala esquerda do seu governo, ele faz o enfrentamento permanente sobre todas as questões, não é apenas sobre o Banco Central. Seus ministros quase sempre aparecem mais moderados, mais apagados, entre eles também o da Fazenda [Fernando Haddad]. Todo embate do governo é feito pelo presidente Lula”, disse.

Segundo o jornalista, “em um governo de frente ampla, como esse, o normal, se olharmos pela história, é que as distintas frações do governo, umas mais à direita e outras mais à esquerda, tenham um embate entre si, e o presidente arbitra, mantém a unidade da frente ampla buscando a construção de consensos dentro do governo e do governo com a sociedade”.

Já no governo Lula “o modelo é outro”, explicou Altman: “quem joga ali na ponta esquerda é o presidente Lula. E os ministros são todos moderados, evitam embates, buscam sempre ser homens e mulheres do consenso, com uma ou outra exceção”.

“Esse modelo é inédito, não sei se ele é bom ou ruim. Prefiro esperar um pouco para entender seus efeitos. Entendo que o presidente Lula precise assumir um protagonismo maior na disputa dada o equilíbrio de forças no país. O que repercute na sociedade é o que fala o Lula. O que falam os ministros repercute muito menos. Esse governo não tem figuras que cativem ou que tenham grande peso na opinião pública. É diferente daquele modelo do governo Lula 1. No governo Lula 1 você tinha figuras de grande peso, além do presidente. O Zé Dirceu, o Palocci tinha muito peso. Eram quadros históricos do PT que tinham peso na sociedade. Agora a projeção do presidente Lula é muito maior em relação a seus ministros do que era no passado”, finalizou Altman.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.