"Já começou uma nova guerra híbrida contra o Brasil no Twitter", diz Brian Mier

Jornalista estadounidense avalia que ultradireita internacional vai intensificar campanhas no Twitter, com a ajuda de Elon Musk, contra a posse de Lula como presidente do Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista estadounidense Brian Mier criticou a postura de Elon Musk na condução do Twitter, afirmando que o bilionário está agindo para facilitar o acesso de neonazistas à rede social e censurar jornalistas e opositores que investigam suas atitudes .

Além disso, Mier denunciou que Musk está possibilitando que a ultradireita internacional promova uma guerra híbrida contra o Brasil na plataforma: "ele está começando uma guerra híbrida contra o Brasil no Twitter agora. Esse pessoal, Robert Mercer, que era o fundador, junto com o Steve Bannon, do Cambridge Analytica, ele é um feroz apoiador do Bolsonaro, e ele, com alguns de seus operários, começou uma campanha no Twitter que bombou na segunda-feira (12), o dia da diplomação de Lula como presidente do Brasil."

"Era uma das hashtags mais populares no Twitter, chamada em inglês 'BrazilianSpring' (Primavera Brasileira). Eles estão bombardeando o Twitter, com certeza com ajuda do alcance do Elon Musk, que também é amigo do Bolsonaro, com uma ideia de que o que está acontecendo com esse resto de bolsominions acampados na frente dos quartéis é como se fosse a Primavera Árabe do Egito, ou outra Jornada de Junho do Brasil. E estão postando coisas, saindo em todos os idiomas", acrescentou.

O jornalista avalia que tais movimentos vão se intensificar até o dia da posse de Lula: "Ou seja, o Brasil agora está sendo vítima de uma guerra híbrida, montada pela ultradireita internacional contra o Lula antes da posse. Então a tendência é que isso vai se expandir até o dia da posse para naturalizar qualquer ato de terrorismo que acontecer no dia primeiro."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.