Jerônimo Rodrigues: o ambiente é muito favorável à virada da esquerda na Bahia

Pré-candidato do PT conta com a força de Lula no estado e com o legado positivo de Rui Costa para decolar nas pesquisas

247 - Pré-candidato do PT ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, em entrevista à TV 247, afastou o pessimismo sobre a eleição estadual e disse que após o início da campanha eleitoral oficial, seu desempenho nas pesquisas deve melhorar consistentemente.

Com o legado positivo do agora ex-governador Rui Costa (PT) e com o amplo apoio dos baianos à candidatura do ex-presidente Lula (PT) , Jerônimo Rodrigues afirma ser capaz de vencer a eleição na Bahia já no primeiro turno. “Essa saída da pandemia, a presença do Lula com comportamento muito bom nas pesquisas na Bahia e ter um pré-candidato que tem origem petista, de base, de movimentos sociais, tudo isso cria um bom ambiente para que a gente possa seguir na história e ganhar no primeiro turno, com todo respeito à oposição”.

“Temos visto isso nas ruas, nas agendas que temos feito. Tem um ambiente muito favorável. Quando começar o horário político esse desconhecimento ainda vai cair um tanto. Tudo isso cria um ambiente favorável, e é assim que a gente está pensando, para a gente ganhar as eleições no primeiro turno aqui na Bahia”, acrescentou

Pesquisas diversas apontam para um amplo favoritismo do pré-candidato do União Brasil, ACM Neto, para o governo baiano. No entanto, na pesquisa AtlasIntel (BA-02664/2022), encomendada pelo Grupo A Tarde, Jerônimo Rodrigues apareceu apenas sete pontos atrás de ACM Neto.

Segundo o cientista político Andrei Roman, CEO da empresa responsável pelo levantamento, o bom desempenho de Jerônimo Rodrigues em relação a outras pesquisas se deve ao fato de, na AtlasIntel, os pré-candidatos serem apresentados ao lado da sigla de seus partidos. O fato de os eleitores verificarem que Rodrigues é petista teria, portanto, alavancado sua pré-candidatura.

