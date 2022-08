João Cezar de Castro Rocha: “estamos entre a civilização e a barbárie”

Apoie o 247

247 - Autor de dezenas de livros, entre eles a publicação Guerra Cultural e Retórica do ódio: Crônicas de um Brasil Pós-político (2021), que virou uma referência no estudo da ascensão da extrema direita no país, Castro Rocha falou sobre a sua nova obra, na qual atuou como organizador, e sobre a importância da eleição presidencial de outubro.

“Lançamos esta semana o livro Tudo por um triz: civilização ou barbárie, que reúne 42 nomes de proa da cultura brasileira pensando a urgência das eleições de outubro e, ao mesmo tempo, vislumbrando possíveis futuros para a reconstrução do Brasil. O nome é muito sugestivo, porque é exatamente neste ponto em que estamos enquanto nação: por um triz entre a civilização e a barbárie”, explica o historiador.

“Imaginem uma tarefa impossível: reunir 42 destacadas personalidades do campo progressista para pensar o Brasil e imaginar uma sociedade alternativa à barbárie-Bolsonaro. Todas responderam três perguntas. A última, comum a todas e a todos (“Como analisa a importância das eleições em outubro de 2022 para o futuro do Brasil?”); as duas primeiras, específicas ao trabalho de cada um. Desse modo, reunimos urgência do presente e projetos de futuro”, prossegue Castro Rocha.

Nomes como Boaventura de Sousa Santos, Eliana Alves Cruz, Tiganá Santana, Ricardo Abramovay, Cesar Calejon, Carol Proner, Jamil Chade, Marcelo Uchôa, Cláudio Ribeiro, Ive Brussel e muitos outros colaboraram com a publicação.

“Este projeto me emociona! O empenho e a dedicação das autoras e dos autores representam a promessa de um novo Brasil. Muito agradecido à determinação do editor, Salvio Kotter, ao apoio de toda a equipe da Kotter Editorial, especialmente do João Dusi e da Jussara Salazar, artista responsável pela capa dos dois volumes. Foram dois volumes e quinhentas e trinta páginas em apenas trinta dias. A cultura, a arte, a literatura e a ciência criarão a Nação-Brasil”, conclui o professor.

