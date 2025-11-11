Jorge Viana: Brasil volta ao caminho da inovação com 10 startups na Web Summit Lisboa

247 - Durante a Web Summit Lisboa, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, celebrou o protagonismo do Brasil no maior evento de tecnologia e inovação da Europa. Em entrevista à jornalista Beatriz Bevilaqua, evianda especial do Brasil 247, Viana destacou a presença de quase 400 startups brasileiras, número que, segundo ele, demonstra a força e o potencial criativo do país.

“A gente cria muita confiança e esperança. São quase 400 startups brasileiras mostrando que o Brasil volta ao caminho da inovação”, afirmou.

O presidente da Apex anunciou também um novo passo na estratégia de internacionalização do setor: 10 startups brasileiras foram selecionadas para permanecer em Lisboa, com o objetivo de se integrar ao ecossistema global de inovação.

“Selecionamos 10 startups que vão poder ficar quase um ano em Lisboa, procurando entrar nesse ecossistema internacional. Ano que vem serão outras dez, e assim vamos seguir”, explicou.

Viana ressaltou ainda a importância da parceria com o Sebrae, que apoia micro e pequenas empresas com serviços de qualidade e capacitação. Segundo ele, o Brasil tem muitos jovens e talentos em busca de oportunidades, e a presença na Web Summit mostra que o país está preparado para disputar espaço no cenário tecnológico mundial.

“Sinceramente, o Brasil é um país que ainda tem muitos jovens, muita gente talentosa em busca de oportunidade. Por isso, estamos internacionalizando”, concluiu.