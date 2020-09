Kiko Nogueira: “se você fica em dúvida entre Lula e Bolsonaro, você é Bolsonaro”

Jornalista deu a declaração ao comentar o encontro da deputada Tabata Amaral com o ministro da Educação, e afirmou que ela não é parte e nem aliada da esquerda e que já escolheu seu lado. “A Tabata é uma pessoa de direita e ela é uma oportunista”, afirmou. “Se você está em dúvida entre o Lula e o Bolsonaro, você está com o Bolsonaro”, exemplificou. Assista na TV 247 edit

247 - O jornalista e editor do DCM Kiko Nogueira, em entrevista à TV 247, criticou o encontro entre a deputada federal Tabata Amaral e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para pedir a volta às aulas nas escolas brasileiras. Para ele, Tabata não é parte e nem aliada da esquerda e já escolheu seu lado no cenário político: “se você está em dúvida entre o Lula e o Bolsonaro, você está com o Bolsonaro”.

“A Tabata é de direita, é uma falsa discussão essa aí de que a gente está perdendo tempo com uma pessoa que é aliada, a Tabata é uma pessoa de direita que tem uma agenda ligada ao Lemann, ela é da bancada do Lemann - empresário ligado também ao ramo de educação - e ela é uma oportunista”.

Kiko Nogueira criticou ainda a blindagem que a parlamentar recebe pelas televisões e internet. “Se você está em dúvida entre o Lula e o Bolsonaro, você está com o Bolsonaro. Se você, nesse sentido, não pode criticar a Tabata, por que você tem que interditar o debate? Cai no caso do Jones Manoel também, não pode falar do stalinismo, o Caetano não pode falar do liberalismo, e aí pronto, se você falou você é radical, comunista. A Tabata é o quê? Ela é intocável?”

O jornalista também registrou sua opinião sobre a retomada das atividades escolares que, para ele, são secundárias neste momento de pandemia de Covid-19. “A discussão sobre a volta às aulas é desonesta, na medida em que a verdadeira questão agora é como evitar que as crianças, professores e também a estrutura das escolas não morram. Esse papo sobre volta às aulas é secundário”.

