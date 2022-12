Leonel Brizola Neto: ‘Perderam no voto e agora querem desestabilizar o país’

"Assim também fizeram com a Dilma e em 64. E agora tentam criar clima de guerra", afirma o ex-vereador do Rio de Janeiro edit

247 - Em entrevista à TV 247, o ex-vereador Leonel Brizola Neto (PT-RJ) criticou o terrorismo bolsonarista promovido em Brasília ao longo da última semana , em que manifestantes inconformados com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais queimaram carros, ônibus e tentaram invadir o prédio da Polícia Federal.

Segundo o neto do fundador do PDT, Leonel Brizola, é um comportamento padrão da direita tentar golpear o país quando é derrotada no voto: "O fio da História não pode ser cortado. E eles tentaram cortar. A direita, quando não vence pela via democrática do voto, ela tenta golpear a democracia. Assim fizeram com a Dilma: perderam, não aceitaram e golpearam a democracia. Assim fizeram em 64, e se não fosse o tiro no peito do Getúlio também teriam feito. Na legalidade com o Brizola também teriam feito."

"Então é isso que se repete agora. Perderam no voto, na urna, tomaram um não rotundo do povo e agora tentam criar um clima de guerra para tentar criar uma instabilidade no país e um medo, porque eles trabalham com o medo. Mas a verdade venceu, a mentira acabou e a tinta da caneta também não funciona mais. Agora, há que punir o que está acontecendo aí, isso é inaceitável", concluiu Leonel Brizola Neto.

